İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Büyükkale Jandarma Karakolu’nda görev yapan ekipler, aynı mahallede oturan B.S., F.S., N.S. ve M.S.'nin uyuşturucu ticareti yapacakları ihbarını aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili Büyükkale içinde durdurdu. Şüphelilerin üzerinden 11 paket kenevir maddesi bulunurken, Büyükkale mahallesindeki bir adreste yapılan aramada 2 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 49 adet mermi, uyuşturucu içiminde kullanılan 'bong' diye tabir edilen aparatlar ve evin bahçesinde dikili vaziyette 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.