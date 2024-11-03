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İzmir'de uyuşturucu imal edilen ev bacadan gelen kokudan tespit edildi

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#İzmir#Polis#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 12:40

İzmir'ide uyuşturucu imalatı yapılan evden çıkan koku mahalleyi sarınca polis ekipleri çatıları gezerek tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi, şüpheli R.S. tutuklandı. Operasyonda 100 kök Hint keneviri, 12 kilogram esrar, 8 kilogram toplanmaya hazır esrar maddesi ele geçirildi.

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Olay, önceki gün İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta ağır bir koku olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kokunun uyuşturucu madde kaynaklı olduğunu belirledi. Polis ekipleri, kokunun geldiği evi tespit etmek için sokakta bulunan binaların çatısına çıkarak bacaları kontrol etti. Uyuşturucu kokusunun geldiği havalandırma olarak kullanılan bacayı kokudan tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 katlı evin 4 odasında sera sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Işıklandırma, havalandırma gibi malzemelerin bulunduğu odalarda 100 kök Hint keneviri, 12 kilogram esrar, 8 kilogram toplanmaya hazır esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli R.S., gözaltına alındı.

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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

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#İzmir#Polis#Narkotik

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