×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de Urla yangını sürüyor! Havadan müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Urla#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 11:25

İzmir’in Aliağa ilçesinde dün çıkan ot yangını gece saatlerinde kontrol altına alınırken, Urla ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları ise hava ekiplerinin de desteğiyle sürüyor.

Haberin Devamı

Urla'nın Naipli Mahallesi’nin üstü kısmında kalan ormanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı ve su tankeri, 4 dozer, 14 iş makinesi ve 583 personel bölgeye sevk edildi. İtfaiye,112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Havanın karamasıyla uçak ve helikopterler çalışmaya ara verirken, alevlere müdahale gece boyunca karadan devam etti.

İzmirde Urla yangını sürüyor Havadan müdahale ediliyor

Günün aydınlanmasıyla havadan müdahale tekrar başladı. 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 su ikmal ve 3 dozer ile alevlere müdahale sürüyor.

Haberin Devamı

ALİAĞA'DAKİ YANGIN KORTROL ALTINA ALINDI

Dün bir yangın da saat 21.00 sıralarında Aliağa'nın Hacıömerli Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın dün gece ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Urla#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!