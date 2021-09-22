Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbuldaTürk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul'da#Milli Savunma Bakanlığı
Bakan Varank: Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruzBakan Varank: Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz#TEKNOFEST
Almanyadan flaş koronavirüs aşısı kararları Hayat onlar için artık daha zorAlmanya'dan flaş koronavirüs aşısı kararları! Hayat onlar için artık daha zor#Koronavirüs Aşısı
Son dakika: Adana Demirspordan Beşiktaşa Balotelli tepkisiSon dakika: Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a Balotelli tepkisi#Balotelli
Başakşehir de istemişti, James Rodriguezin yeni takımı açıklandıBaşakşehir de istemişti, James Rodriguez'in yeni takımı açıklandı!#James Rodriguez
İtalyada koronavirüste son gelişmelerİtalya'da koronavirüste son gelişmeler#İtalya
TEKNOFEST Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödülleri sahiplerini bulduTEKNOFEST Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu#Take-Off
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
Bakan Varank: Geleceği yakalamanın derdindeyizBakan Varank: Geleceği yakalamanın derdindeyiz#TEKNOFEST 2021
Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz#Uma Thurman
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de üniversitelilerin 'Kalacak yer' çağrısı, Valiliği harekete geçirdi

#İzmir Valiliği#Vali Yavuz Selim Köşger#Öğrenci
İzmirde üniversitelilerin Kalacak yer çağrısı, Valiliği harekete geçirdi

İzmir Valiliği, kentte kiralık ev ve kalacak yurt bulamadıkları gerekçesiyle 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açarak seslerini duyurmak isteyen üniversite öğrencilerinin durumunu görüştü. Kentte misafirhanesi bulunan kamu kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen Vali Yavuz Selim Köşger, 4 bin yatak kapasitesi temin ettiklerini ve 1 ay süreyle geçici olarak öğrencilerin misafirhanelerden faydalanmalarını sağlayacaklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Üniversite okumak için farklı şehirlerden İzmir'e gelen öğrenciler, geçen salı günü akşamı ev kiraları ile yurt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle barınacak yer bulamadıkları gerekçesiyle bir araya geldi. Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda toplanan yüzlerce öğrenci, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açtı. Sabaha kadar parkta kalan öğrenciler, yardım istedi. Bunun üzerine, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kentte misafirhanesi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Vali Köşger, 4 bin yatak kapasitesi temin ettiklerini belirtip, 1 ay süreyle geçici olarak ihtiyaç sahibi öğrenciler ile kız öğrencilerin, öncelik verilecek şekilde söz konusu misafirhanelerden yararlanabileceklerini kaydetti.

'GEÇİCİ KONAKLAMA İÇİN O MİSAFİRLENELER TAHSİS EDİLİYOR'

Haberin Devamı

Üniversitelilerin yaklaşan eğitim- öğretim yılıyla birlikte okullara başlayacaklarını belirten Vali Köşger, "Peyder pey üniversitelerimiz eğitime başlamak üzere çalışmalar devam ediyor. Örgün öğretim başlamadığı için öğrencilerin yurt sorunu geçen yıl da çözülmemişti. Dolayısıyla konu bu yıl birikimli ilerledi ve bu seneye aksetmiş oldu. Tüm şehirlerimizde benzer bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor. İzmir'de bu soruna yönelik bir çalışma yürütülüyor. Ortaya çıkan muhtemel sıkıntıyı bertaraf etmek üzere bünyesinde misafirhanesi bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının en üst düzey yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdik. İnşallah bu dönem herhangi bir sıkıntı olmaksızın bu konunun atlatılması için gereken önlemleri alıyoruz. Bütün kamu kurum kuruluşlarının misafirhaneleri özellikle kız öğrenciler başta olmak üzere tahsis edilecek. Balçova Termal'den başlayarak milli eğitim bünyesindeki uygulama otelleri, öğretmen evleri, polis moral eğitim merkezleri, SGK ve DSİ gibi kamu kurumlarımızın misafirhaneleri öğrencilerin geçici olarak kalması için tahsis edilecek. İlgili numaralar paylaşılacak. Kendi okullarının lokasyonundaki yerlere yerleştirilecekler. İhtiyaç duyulursa ileriye yönelik başka çözümlere de başvurabiliriz" dedi.

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARINI İŞARET ETTİ

Haberin Devamı

İzmir'de 12 bin kapasiteli özel yurt bulunduğunu belirten Vali Köşger, "Bu özel öğrenci yurtlarının da henüz dolmadığını size belirtmek isterim. Yaklaşık 9 bin civarında kapasite dolmuş değil. Bu kapasite de kullanıldığı taktirde sürecin atlatılacağına inanıyorum. İzmir 30 Ekim 2020'de bir deprem yaşadı. Tüm şehirlere ilave olarak bizim böyle bir sıkıntımız da oluştu. Bununla beraber 5 bin civarında konut oturulamaz hale geldiği için vatandaşlarımız kiraya çıkmak durumunda kaldı. İzmir'de, bunların oluşturduğu talep fazlası nedeniyle bir fiyat yükselmesi gerçekleştiği de anlaşılıyor. Bunun da öğrencilerimize yansımaması için öğrenci yurtlarının kullanılması gerektiğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir Valiliği#Vali Yavuz Selim Köşger#Öğrenci