İzmir’de ’ücretsiz aktarma’ kaldırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Ağustos 2008 tarihinden bu yana sürdürdüğü, ’90 dakika’ olarak bilinen, tüm binişlerin fiyata dahil olduğu aktarma sistemi yeniden düzenlendi. Kentteki toplu ulaşımın bel kemiği olarak kabul edilen uygulama, AK Parti ve MHP'nin ret oylarına rağmen, CHP ve İYİ Parti oyları ile oy çokluğu ile değiştirildi. 1 Eylül itibari ile yeni uygulama şu şekilde gerçekleştirilecek; toplu ulaşımdaki ilk biniş ücretleri, tam tarifede 3,56 TL’den 3,46 TL’ye çekilecek. 10 kuruşluk bir indirim sunulurken, diğer yandan birinci ve ikinci aktarmalar artık ücretsiz olmayacak. Birinci ve ikinci aktarmaların her biri için 50’şer kuruş ödenecek. İkinci aktarmadan sonra ise herhangi bir ücret alınmayacak. Bu tarifeler ise 120 dakika içerinde geçerli olacak. Öğrenci ve yaşlı tarife ücretlerinde ise bir değişiklik olmayacak.

AK PARTİ’DEN TEPKİ

Yapılan değişikliğe tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Bir kentte yaşayan insanların en temel ihtiyaçlarından biridir ulaşım. İBB bir ulaşım sistemi kurdu. Bun da aktarma sistemi dedi. Ve bu aktarma sistem ile bugün 4.5 milyonluk kent içerisinde, özellikle merkezde, İzmirli hemşehrilerimizin bir noktadan bir başka noktaya gidebilmek için, en az bir aktarma yapmak zorunda olduklarını hepimizi biliyoruz. Bu sistemi kuran İzmirliler değil, bu ulaşım sistemini kuran İBB. Adeta Survivor parkı haline dönüştü aktarmalı sistem. Ama bu sistemin, tüm olumsuzluklara rağmen,12 yıl boyunca, ulaşım sistemi içerisinde olumlu bir yönü vardı. Neydi bu, 90 dakika süre içerisinde aktarma ücretsiz faydalanma hakkıydı. Belki de İBB'nin bugüne kadar yapmış olduğu en güzel işlerden biriydi. O kadar ki, CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta bunu örnek gösteriyordu. Şuanda İBB Başkanı olan Sayın Soyer, adaylık sürecinde seçim vaatleri arasında, Kesinlikle 90 dakika uygulamasının kaldırılmayacağı yönünde vaatlerde bulundu. Biz de takdir ediyorduk, İzmirliler de takdir ediyordu. Ama bugün CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oyları ile 12 yıllık saat gibi işleyen ve İzmirlilerin lehine olan ücretsiz 90 dakika uygulamasını sona erdiriyorlar. Hem bir taraftan İzmirlileri aktarma sistemine mahkum ettiler hem de bir taraftan bu sistem üzerinden İzmirlilerin cebine göz diktiler. Bugün yapacakları bu uygulamayı, şirinleştirmek için de, kalkıp, Aslında biz zam yapmıyoruz, fiyat düzenlemesi yapıyoruz, 3.56 TL'yi 3.46 TLye düşürüyoruz. Birinci ve ikinci aktarmalarda 50'şer kuruş alıyoruz deyip, 50 kuruşu küçümsüyorlar, Üçüncü aktarma ve sonrakiler için ücret almıyoruz deyip, İzmirlilerin aklı ile dalga geçiyorlar. Ve daha da ötesi zam oranları konusunda İzmirlilere yanlış bilgiler veriyorlar. Bugün yapılan zam, 90 dakikanın ortadan kalkması ile birlikte, ilk aktarma için yüzde 13, ikinci aktarma için yüzde 25 olacak. Sayın Başkan Tunç Soyer, göreve geldiği günden bugüne, ulaşımda, İzmirlilerin sırtına ortalama yüzde 40 fazladan yük yükledi. Martın sonu bahar dediler, her şey çok güzel olacak dediler, aşkla İzmir dediler ve daha da önemlisi arka sıradakilere önem vereceğiz dediler. Bahar henüz gelmedi, İzmir'e olan aşklarının da bittiğini çoktan görüyoruz. Çok daha kötüsü olan o arka sıradaki oturan diye tabir ettiklerini, her geçen gün arkalara itiyorlar" dedi.