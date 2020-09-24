MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı
GeriGündem İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 22:31 | Son Güncelleme:

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikten sonra sürüklenerek Süngükaya Adası'na çıktığı belirlenen 10 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle