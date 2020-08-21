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AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 00:43 | Son Güncelleme:

İzmir'de Türk kara sularına bırakılan sığınmacılar kurtarıldı

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İzmir'de Türk kara sularına bırakılan sığınmacılar kurtarıldı
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İzmir'in Karaburun ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacı kurtarıldı.

İlçe açıklarında 2 can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna aldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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