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İzmir'de trans birey Günay Özyıldız öldürüldü! 2 şüpheli gözaltına alındı

#Cinayet#Günay Özyıldız#İzmir
İzmirde trans birey Günay Özyıldız öldürüldü 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trans birey Günay Özyıldız'ın (48) bıçaklanarak öldürmesi ile ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde meydana geldi. Trans birey Günay Özyıldız, oturduğu apartmana girdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Özyıldız'ı ensesinden bıçaklayan kişi, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmirde trans birey Günay Özyıldız öldürüldü 2 şüpheli gözaltına alındı

Sağlık görevlileri, Özyıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Özyıldız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ö.A. (20) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Ö.A. ile olay sırasında Ö.A.'nın yanında bulunduğu ileri sürülen Z.A. gözaltına alındı.

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Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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#Cinayet#Günay Özyıldız#İzmir

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