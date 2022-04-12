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İzmir'de torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı

#İzmir#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şebekeye yönelik, polis ekipleri tarafından 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şebekeyi belirleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sabahın ilk ışıklarında harekete geçen polis ekipleri, önceden belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

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Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda esrar- skunk maddesi, metamfetamin maddesi, kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkileri ile 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, çok sayıda tabanca mermisi, 2 adet şarjör ele geçirildi.

19 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Öte yandan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 19 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#İzmir#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı

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