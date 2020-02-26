MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı
GeriGündem İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 14:11,Son Güncelleme:/

İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı
Abone Olgoogle-news

İZMİR'de, polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 'torbacı' olarak tabir edilen 18 uyuşturucu satıcısı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, birçok ilçede yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, 18 şüphelinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Sabah erken saatlerde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 'torbacı' olarak bilinen 18 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle