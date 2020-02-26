İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, birçok ilçede yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, 18 şüphelinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Sabah erken saatlerde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 'torbacı' olarak bilinen 18 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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