İzmir’de toprak kayması: İstinat duvarı çöktü, 2 bina ve 7 araç zarar gördü! 151 kişi tahliye edildi

Kentte, dün sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Menemen ilçesi Ulukent semti 29 Ekim Mahallesi’nde sağanak nedeniyle saat 04.41'de meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöktüğü bölgedeki 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu.

Ekipler, güvenlik sebebiyle toplam 3 binadaki 151 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde misafir edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"GÖKTAŞI DÜŞTÜ SANDIM"

Evinde hasar oluşan Aşkın Sürekli ise ilk olarak şimşek çakması gibi bir ses duyduklarını, daha sonra merdivenin kopup binaya çarptığını belirtti.

Daha büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Ben göktaşı düştü sandım. Büyük bir patlama oldu gibi sanki ortalık savaş alanına döndü. Arka taraftan camı kırarak çıktık. Başka türlü çıkamıyoruz. Biz zeminde olduğumuz için herkes bizim daireden çıktı. Şükür kimseye bir şey olmadı. Yan komşularımızın dairelerinde büyük hasar var. Kolay bir şey değil. Çok kötü bir durumdu. Beş yıldır buranın süren davası var. Her yere müracaat ettik ama sonuçlanmadı."



44 GÜNDE METREKAREYE 463,3 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İzmir’de son günlerde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kent merkezinin yılın ilk 44 gününde aldığı yağış miktarı, metrekareye 436,3 kilogram oldu.

Bu miktarın 2025 yılının tamamında kaydedilen 432,1 kilogramı geçtiği belirtildi.

İzmir’in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı’nda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 28,06 olarak ölçüldü. Geçen yıl 14 Şubat’ta bu oranın yüzde 14,51 olduğu kaydedildi. Barajda kullanılabilir su hacmi ise 80 milyon 532 bin metreküp olarak açıklandı. 14 Şubat 2025’te aktif doluluk oranı yüzde 35,95 olan Balçova Barajı’nda bu oran yüzde 76’ya yükseldi. Yüzde 27,25 olan Ürkmez Barajı yüzde 72,36’ya, yüzde 6,14 olan Gördes Barajı yüzde 13,8’e, yüzde 20,66 olan Çeşme Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 54,44’e çıktı.