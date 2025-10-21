×
İzmir'de toprak altında bulundu! Ekipler harekete geçti

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Tire#El Bombası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 14:34

İzmir'in Tire ilçesinde tarlada el bombası bulundu. Alınan bilgiye göre, dün İ.A. tarlasını sürdüğü sırada 10 yaşındaki oğlu toprak altında bir el bombası buldu.

Çocuk, bombayı sabah babası İ.A'nın Celal Bayar Bulvarı'ndaki lastikçi dükkanına getirdi. Dükkanda bulunan İ. A, cismin el bombası olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını inceleme ve imha için alarak emniyete götürdü.

