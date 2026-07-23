İzmir’de TIR ile çarpışan forkliftin kadın sürücüsü öldü

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Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir tütün firmasının bahçesinde meydana geldi. M.C.A. yönetimindeki 35 BIB 943 plakalı TIR ile Gül Keskin yönetimindeki forklift çarpıştı. TIR’ın altında sürüklenen forkliftin sürücü Keskin yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gül Keskin'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpıştığı, TIR'ın forklifti sürüklediği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.