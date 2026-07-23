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İzmir’de TIR ile çarpışan forkliftin kadın sürücüsü öldü

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#Gül Keskin# Forklift#Kaza
İzmir’de TIR ile çarpışan forkliftin kadın sürücüsü öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 09:33

İzmir'in Bornova ilçesinde, TIR ile çarpışması sonucu forkliftin altında sürüklenerek ağır yaralanan 38 yaşındaki Gül Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Feci kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra gözaltına alınan TIR şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir tütün firmasının bahçesinde meydana geldi. M.C.A. yönetimindeki 35 BIB 943 plakalı TIR ile Gül Keskin yönetimindeki forklift çarpıştı. TIR’ın altında sürüklenen forkliftin sürücü Keskin yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gül Keskin'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de TIR ile çarpışan forkliftin kadın sürücüsü öldü

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Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpıştığı, TIR'ın forklifti sürüklediği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Gül Keskin# Forklift#Kaza

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