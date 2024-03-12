İzmir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı; Bir can kaybı

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Kaza, saat 07.15 sıralarında, Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi’nde meydana geldi. Şerit ihlali yaptığı öne sürülen Ergün Çelik yönetimindeki, 34 GF 1118 plakalı kadın pedi ve çocuk bezi yüklü TIR, karşı yönden gelen Sarnıç- Ayrancılar Mahallesi seferini yapan Hakkı Diyar'ın kullandığı 34 DA 5430 plakalı belediye otobüsünün körük kısmına çarptı. Savrulan her iki araç da şarampole düştü. Belediye otobüsündeki yolculardan evli, 2 çocuk babası Erhan Kaya hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı ESHOT otobüsümüz, saat 07.15 sıralarında, Sarnıç Orman Yolu mevkiinde, karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen TIR'a çarpmamak için sağa manevra yapmıştır. Buna rağmen TIR, otobüsün körük kısmından çarpmıştır. Kazada 1 yolcu hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 3 yolcu ise tedavi altındadır. Genel durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir.

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Yaşamını yitiren yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili inceleme devam etmektedir" denildi.