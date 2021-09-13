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GeriGündem İzmir'de tersanede feci olay! Çelik halat koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
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Gündem
Tolga TAHÇI/ İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

İzmir'de tersanede feci olay! Çelik halat koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

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İzmir'de tersanede feci olay! Çelik halat koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü sırasında halat kopması sonucu düşen işçiler İlyas Bıdık ve Veli Bal hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki tersanede meydana geldi. Yolcu gemisinin sökümü sırasında gerilmiş halat boşaldı. İşçilerden İlyas Bıdık ve Veli Bal çalıştıkları yerden düştü.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerinde İlyas Bıdık'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Veli Bal ise kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bıdık ile Bal'ın cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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