İzmir'de terör propagandasına 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK-KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı, geçen perşembe günü Bayraklı, Çiğli, Karabağlar ve Konak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

1 şüphelinin yakalanması için operasyon sürerken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.