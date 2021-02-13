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Gündem
Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)-
Haber Giriş: 13.02.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

İzmir'de terör propagandasına 6 gözaltı

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İzmir'de terör propagandasına 6 gözaltı
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İzmir'de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli, jandarma tarafından 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK-KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı, geçen perşembe günü Bayraklı, Çiğli, Karabağlar ve Konak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

1 şüphelinin yakalanması için operasyon sürerken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İzmirde terör propagandasına 6 gözaltı

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