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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonda 8 gözaltı

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#İzmir#Terör#Polis
İzmirde terör örgütü PKK/KCK operasyonda 8 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 11:25

İzmir'de, polisin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda sekiz şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Önceki yıllarda terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgi ve fotoğraf bulunan, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve propagandasını yaptığı tespit edilen, terör suçlarından aranan kişilerin yakalanması için harekete geçildi.

Bu sabah polis tarafından yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan 2'si Suriye uyruklu 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ve örgütsel dokümana el konuldu. (DHA)

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#İzmir#Terör#Polis

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