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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 20 tutuklama

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#İzmir#Polis#Terör
İzmirde terör örgütü DEAŞa operasyonda 20 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 16:29

İZMİR'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 20 şüpheli, tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Menemen'de faaliyet yürüttüğü belirlenen örgüt mensuplarının yakalanması için 18 Mayıs'ta harekete geçildi. Belirlenen evlere yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel kitap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.(DHA)

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#İzmir#Polis#Terör

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