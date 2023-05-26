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İzmir'de terör operasyonu: 11 gözaltı

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#İzmir#Terör#Polis
İzmirde terör operasyonu: 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 13:28

İZMİR'de çeşitli terör örgütlerine üye olanlara yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı TEM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik 23- 25 Mayıs tarihleri arasında bir dizi operasyon yapıldı.

PKK/KCK-YPG/PYD, DEAŞ ve FETÖ silah terör örgütü ve sol terör örgütlerine üye olan ya da sosyal medya üzerinden propagandasını yapan ve övücü paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik Buca, Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Menemen, Torbalı, Kemalpaşa, Seferihisar, Çeşme ve Kiraz ilçelerinde operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında toplam 11 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. DEAŞ üyesi 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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#İzmir#Terör#Polis

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