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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 13:54,Son Güncelleme:

İzmir'de, telefoncu dükkanına tüfekle saldırı kamerada

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İzmir'de, telefoncu dükkanına tüfekle saldırı kamerada
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, cep telefonu satışı ve tamiri yapılan iş yerine kimliği belirsiz kişi tarafından gece pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu. Kepenkte saçma izleri oluşurken, saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan telefon satışı ve tamiri yapılan dükkana, saat 02.00 sıralarında gelen kişi, iş yerinin kepenklerine doğru pompalı tüfekle 3 el ateş edip, kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde kepenkteki saçma izlerini fark eden Ahmet Oğuz Akıllı (36), durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden kapüşonlu ve maskeli kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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