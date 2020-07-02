İzmir'de, telefoncu dükkanına tüfekle saldırı kamerada

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan telefon satışı ve tamiri yapılan dükkana, saat 02.00 sıralarında gelen kişi, iş yerinin kepenklerine doğru pompalı tüfekle 3 el ateş edip, kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde kepenkteki saçma izlerini fark eden Ahmet Oğuz Akıllı (36), durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden kapüşonlu ve maskeli kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.