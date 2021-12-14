İzmir'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı

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Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli fiziki ve teknik takipler sonucunda, bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, emekli, taksi şoförü, küçük esnaf meslek gruplarından çok sayıda vatandaşa, faizle borç paralar verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler alan ve cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarına çok yüksek faizlerle tahsil ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Yenişehir ve Tepecik bölgelerinde bölgede 'Tefeci Menizeler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik Özel Harekat destekli 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 6'sı kardeş olduğu öğrenilen S.M., C.M., E.M., Ş.M., Ş.M., B.K., N.K. adlı toplam 7 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

ADRESLERDE ELE GEÇİRİLENLER ŞOK ETTİ



Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 165 adet senet, mağdur şahıslara ait kayıtların bulunduğu 34 adet ajanda ve not defteri, 57 bin lira para, 5 bin 350 ABD Doları, çok sayıda doküman (satış Belgeleri, icra evrakları), 2 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan düzenek (bong düzeneği) ve 5 gram uyuşturucu (metanfetamin) madde ele geçirildi.

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ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR



Öte yandan suç örgütünün, yüzlerce vatandaşı kullandıkları yöntemle mağdur ederek borç batağına sürükledikleri tespit edilirken, mağdur vatandaşların sayısının daha çok olduğu ve şikayetçi olan kişi sayısının artabileceği kaydedildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.