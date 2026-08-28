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İzmir'de tasmasız pitbull dehşeti: Köpeğini korumak isterken parmağından oldu

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#İzmir#Pitbull Saldırısı#Ayşe Ortan
İzmirde tasmasız pitbull dehşeti: Köpeğini korumak isterken parmağından oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 14:28

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde fırından dönerken tasmasız ve ağızlıksız pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 5 çocuk annesi Ayşe Ortan'ın sağ işaret parmağı koptu. Parçalandığı için yerine dikilemeyen parmağını kaybeden ve ölümden döndüğünü söyleyen Ortan, sahibinin kaçtığını iddia ettiği köpeğin bulunmasını isterken, duruşma günü mahkeme salonunda sanığın yüzüne okumak için şiir yazdı.

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Olay, 19 Ağustos günü öğle saatlerinde Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta bakıcılığı yapan Ayşe Ortan, 'Jelibon' isimli teriyer cinsi köpeğiyle fırından ekmek alıp evine dönerken, apartmanının yakınındaki bir marketin önünde bulunan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

İzmirde tasmasız pitbull dehşeti: Köpeğini korumak isterken parmağından oldu

MARKET ÖNÜNDE KANLI MÜCADELE

Tasması ile zinciri salık ve ağızlıksız olduğu belirtilen pitbull, önce küçük köpeğe ardından onu kurtarmaya çalışan Ayşe Ortan'a saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sırasında ağzına sokulan paspas sopasının kırılmasıyla talihsiz kadının sağ işaret parmağı koptu. Ortan, vatandaşların yardımıyla güçlükle kurtarılarak ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Doktorların iki kez gerçekleştirdiği operasyona rağmen, kopan parmak aşırı parçalandığı için yerine dikilemedi.
Olayın ardından Ortan ve kızı, pitbullun sahibi olduğu tespit edilen Sibel G. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Sibel G.'nin köpeğin olay sonrası kaçtığını iddia ettiği öğrenilirken, mağdur kadın ise köpeğin sahibi tarafından bilinçli olarak saklandığından şüpheleniyor.

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İzmirde tasmasız pitbull dehşeti: Köpeğini korumak isterken parmağından oldu

"YETİŞMESELERDİ ÖLECEKTİM"

Yaşadığı korku dolu anların şokunu atlatamadığını belirten Ayşe Ortan, o anları şu sözlerle anlattı: "Marketin önünde bir köpek vardı ancak pitbull olduğunu anlamadım. Bir anda koşup köpeğimi sırtından kaptı. Bırakması için etraftan yardım istedim, kimse yaklaşamadı. Birisi köpeğin ağzına paspas sopası soktu. Sopa kırılınca parmağım hayvanın ağzında koptu. Sonradan adının Zafer olduğunu öğrendiğim bilinçli bir vatandaş, köpeği arka ayaklarından çekince hem köpeğim hem ben kurtulduk. Yetişmeselerdi ölecektim. İşimden oldum, köpek ortada olmadığı için halen korkudan sokağa çıkamıyorum. Devletin bu ağızlıksız köpek gezdirenlere karşı bir yasa çıkarmasını bekliyoruz."

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İzmirde tasmasız pitbull dehşeti: Köpeğini korumak isterken parmağından oldu

HAKİM KARŞISINDA ŞİİR OKUYACAK

Aynı zamanda şiir yazdığını ve duruşma günü hakime, köpeğin sahibine yönelik yazdığı bir şiiri okuyacağını belirten Ortan, tepkisini şu dizelerle dile getirdi:

Bre gafil, neden takmadın köpeğine ağızlık? Olamaz bu kadar vicdansızlık, rahatlık. Aklında var mıydı yoksa biraz noksanlık? Kusura bakma, sen insan değilsin. Bu bir hata asla olamaz. Kul hakkı yüce divanda tartışılmaz. Hakim bey, takdir sizindir. Bu parmağı helal etmiyorum.

İzmirde tasmasız pitbull dehşeti: Köpeğini korumak isterken parmağından oldu

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken, saldırgan köpeğin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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#İzmir#Pitbull Saldırısı#Ayşe Ortan

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