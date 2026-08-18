İzmir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Eğridere Mahallesi Pekmezdere mevkisinde meydana geldi. İbrahim A. yönetimindeki 35 ADZ 275 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, freninin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Minibüs sürücüsü İbrahim A. ile birlikte Kübra Ç., Fadime G., Sahibe K., Huriye E., Havva E., Fadime U., Kevser B. ve Kerime Özen olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kerime Özen, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.