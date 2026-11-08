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İzmir’de tarihi mirasa kaçakçılık darbesi: 525 eser bulundu

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#İzmir#Tarihi Eser Kaçakçılığı#Arkaik Dönem
İzmir’de tarihi mirasa kaçakçılık darbesi: 525 eser bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 10:14

Polisin tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışması kapsamında düzenlenen operasyonda, Arkaik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait yüzlerce eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İzmir’de tarihi mirasa kaçakçılık darbesi: 525 eser bulundu

Operasyonda; Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 284 obje, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 226 sikke, Antik Roma döneminde kullanılan 10 dişçilik aleti ve dini ritüellerde kullanıldığı belirlenen insan tasvirli 5 figürin ele geçirildi.

İzmir’de tarihi mirasa kaçakçılık darbesi: 525 eser bulundu

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli inceleme başlatıldı.

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#İzmir#Tarihi Eser Kaçakçılığı#Arkaik Dönem

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