İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 'hanutçu' rahatsızlığı

Kemeraltı'nda hanutçular, alışveriş yapmak için çarşıya gelenleri rahatsız ediyor. Dükkanlarına girmelerini sağlamak amacıyla müşterilerin önünü kesen hanutçular, ürünlerinin kaliteli ve ucuz olduğunu söyleyip, ilgi çekmeye çalışıyor. Çarşıdaki en büyük sorunun hanutçular olduğunu belirten Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, esnaf olarak bu durumu kendilerinin ayıbı olarak kabul ettiklerini dile getirdi. Uzun süredir kendi içlerinde bu sorunu çözemediklerini anlatan Girgin, "Hanutçuluk belli noktalarda hala devam ediyor. Bunun bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Belediye ve polisle bunu çözemiyoruz. Bunu masaya yatırıp, esnafı toplayıp, eğitim vermemiz gerekiyor" dedi.



Esnafa bu satış şeklinin çarşıya çok büyük zarar verdiğini anlatmaları gerektiğini söyleyen Girgin, özellikle kadınların bu konudan çok şikayetçi olduğunu dile getirdi. Dernek olarak tek tek dükkan sahiplerine ulaşamadıklarını kaydeden Girgin, şöyle devam etti:



"Bu sorunu kaymakamlık, belediye, valilik düzeyinde masaya yatırıp, çözmemiz gerekiyor. Satıcılar bunu alışverişi artırmak için yapıyor. Ama günümüzdeki satış politikası değişti. Alışveriş merkezlerinde böyle bir satış yöntemi yok. Herkes elindeki telefonla alışverişini yapabiliyor. Sokakta müşteriye 'gel gel' diyeceğimiz dönem bitti. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Belli alanlarda, ana caddelerde ya da kafeteryalarda bu ayıp devam ediyor."



'EĞİTİM EKSİKLİĞİ VAR'



Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnafın bazılarının doğu bölgelerinden İzmir'e geldiğini belirten Dernek Başkanı Girgin, kültür farkına dikkat çekerek, iki bölgede yaşayan kadınların da hoşgörü farklılığına sahip olduğunu vurguladı. Müşteri kalitesinin artması ve kadınların çarşıdan alışveriş yapması için hanutçuluğun sona ermesi gerektiğini anlatan Girgin, "İnsanlara dokunarak, kendi ürünlerini satmak adına, pasaja ve kendi dükkanlarına çağırıyorlar ama bunun yolu bu değil. Bu davranış şekli son 20 yılda arttı. Bunun pandemiyle ilgisi yok. Çözüm bulunmazsa yarın da devam edecek. Birinin buna 'dur' demesi lazım" diye konuştu.



Semih Girgin, her sorunun eğitimle aşılabileceğini belirterek, "Hepimizin amacı iş yapmak. Müşteriye dokunarak, içeri alıp, çok iyi satış yapıyorlarsa hepimiz sokakta olalım. Herkesin elini tutup, zorla mal satalım. Bu mümkün değildir. Burada eğitim eksikliği var. Komşunun komşusuna 'bunu yapma, hatalısın' deme vakti de geldi" dedi.