MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de, Tarihi Asansör'de tepki çeken görüntü
GeriGündem İzmir'de, Tarihi Asansör'de tepki çeken görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.05.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

İzmir'de, Tarihi Asansör'de tepki çeken görüntü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İZMİR'in Konak ilçesindeki Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, kabini çağırmak için tuşa ayağıyla bastı. Sosyal medyada yayınlanan o anların görüntüleri tepki çekti.

Konak ilçesi Karataş semtinde vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, kabini çağırmak için tuşa ayağıyla bastı. Yaşanan bu anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle