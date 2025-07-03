×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de tapu dolandırıcılarına dublörlü suçüstü: 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Tapu Dairesi#Satış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 12:17

İzmir'in Çiğli ilçesinde yurt dışında bakımevinde kalan Nazmiye Yanoava'ya (77) ait 35 milyon lira değerindeki arsayı sahte kimlik ve dublör kullanarak satmaya çalışan 4 şüpheli, tapu müdürlüğünde suçüstü yakalandı.

Haberin Devamı

Almanya'da bakımevinde kalan çifte vatandaş Nazmiye Yanoava'ya ait, Balatçık Mahallesi'ndeki 35 milyon lira değerindeki 1250 metrekarelik arsanın satış işlemleri için Çiğli Tapu Müdürlüğü’ne gelen H.A. (44), yanında bulunan T.K.'yi 'Yanoava' olarak tanıtarak vekili olduğunu söyledi. Ancak görevli memurlar, kimlikteki kayıt bilgilerinin uyumlu olmadığını fark etti. Görevliler, Yanoava'nın H.A.'ya noterden vekalet vermesini istedi. Noterden alınan vekalet belgesindeki imza, sistemde kayıtlı orijinal imza ile karşılaştırıldı. İmzaların uyuşmadığının tespit edilince tapu çalışanları, Nazmiye Yanoava'nın yakınlarına ulaştı. Gösterilen kimlikteki fotoğrafın da farklı bir kişiye ait olduğu anlaşıldı.

İzmirde tapu dolandırıcılarına dublörlü suçüstü: 4 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Personel, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Taraflara, 27 Haziran'da işlemler için tapuya gelmeleri gerektiği bildirildi. Tapu binasına Nazmiye Yanoava'nın yerine gelen T.K. (80), kendini Yanoava'nın vekili olarak tanıtan H.A. (44), A.D. (32) ve S.B. (41), suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmirde tapu dolandırıcılarına dublörlü suçüstü: 4 şüpheli yakalandı

Tapu müdürlüğü yetkilileri, yurt dışında yaşayan vatandaşların taşınmazlarıyla ilgili benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Tapu Dairesi#Satış

BAKMADAN GEÇME!