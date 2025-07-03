İzmir'de tapu dolandırıcılarına dublörlü suçüstü: 4 şüpheli yakalandı

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Almanya'da bakımevinde kalan çifte vatandaş Nazmiye Yanoava'ya ait, Balatçık Mahallesi'ndeki 35 milyon lira değerindeki 1250 metrekarelik arsanın satış işlemleri için Çiğli Tapu Müdürlüğü’ne gelen H.A. (44), yanında bulunan T.K.'yi 'Yanoava' olarak tanıtarak vekili olduğunu söyledi. Ancak görevli memurlar, kimlikteki kayıt bilgilerinin uyumlu olmadığını fark etti. Görevliler, Yanoava'nın H.A.'ya noterden vekalet vermesini istedi. Noterden alınan vekalet belgesindeki imza, sistemde kayıtlı orijinal imza ile karşılaştırıldı. İmzaların uyuşmadığının tespit edilince tapu çalışanları, Nazmiye Yanoava'nın yakınlarına ulaştı. Gösterilen kimlikteki fotoğrafın da farklı bir kişiye ait olduğu anlaşıldı.

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Personel, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Taraflara, 27 Haziran'da işlemler için tapuya gelmeleri gerektiği bildirildi. Tapu binasına Nazmiye Yanoava'nın yerine gelen T.K. (80), kendini Yanoava'nın vekili olarak tanıtan H.A. (44), A.D. (32) ve S.B. (41), suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tapu müdürlüğü yetkilileri, yurt dışında yaşayan vatandaşların taşınmazlarıyla ilgili benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.