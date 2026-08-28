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İzmir’de taksilerde ‘silahlı eylem’ yapacağını söyleyen şüpheli gözaltına alındı

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#İzmir#Taksici Tehdit#Silahlı Eylem
İzmir’de taksilerde ‘silahlı eylem’ yapacağını söyleyen şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 23:29

İZMİR’de, bindiği taksilerde ‘silahlı eylem’ yapacağını ifade eden ve bunu sanal medyasında paylaşan şüpheli U.C.S., gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “28.08.2026 tarihinde @can.umr kullanıcı isimli Instagram hesabında yayımlanan, İzmir’de taksi esnafına yönelik tehdit içerikli görüntülere ilişkin paylaşımlar üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde; sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde bir şahsın ticari taksilere binerek silahlı eylem gerçekleştireceğine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu sosyal medya hesabını kullanan şahsın U.C.S., olduğu belirlenmiş; şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçu kapsamında yürütülen soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.

 

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#İzmir#Taksici Tehdit#Silahlı Eylem

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