İzmir'de taksiciye darp kamerada: 1 tutuklama

Olay, 27 Ekim saat 23.35 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Haydar H. (22), emekli polis olan taksi şoförü Ü.Ü.’nün aracının aynasını kırdıktan sonra arkadaşı A.D. (27) ile birlikte taksiye bindi. Ü.Ü., şüpheliye neden aynayı kırdığını sorunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Haydar H., taksi şoförünü darbetti. Şoför Ü.Ü araçtan inerken, arbede dışarıda da devam etti. Bunun üzerine Ü.Ü. kendini korumak için yanında bulundurduğu tabancayla havaya ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Haydar H., arkadaşı A.D. ve şoför Ü.Ü.’yü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haydar H. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.