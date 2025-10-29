×
İzmir'de taksiciye darp kamerada: 1 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

İzmirde taksiciye darp kamerada: 1 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2025 02:13

İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksi şoförlüğü yapan emekli polis memuru Ü.Ü. (53), önce aracın aynasını kıran sonra da yanına oturan Haydar H.’nin (22) yumruklu saldırısına uğradı. Araç dışına taşan arbede sırasında Ü.Ü.’nün tabanca ile havaya ateş açmasının ardından olay yerine gelen polis, şüpheli ile beraberindeki kişiyi gözaltına aldı.

Olay, 27 Ekim saat 23.35 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Haydar H. (22), emekli polis olan taksi şoförü Ü.Ü.’nün aracının aynasını kırdıktan sonra arkadaşı A.D. (27) ile birlikte taksiye bindi. Ü.Ü., şüpheliye neden aynayı kırdığını sorunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Haydar H., taksi şoförünü darbetti. Şoför Ü.Ü araçtan inerken, arbede dışarıda da devam etti. Bunun üzerine Ü.Ü. kendini korumak için yanında bulundurduğu tabancayla havaya ateş açtı.

İzmirde taksiciye darp kamerada: 1 tutuklama

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Haydar H., arkadaşı A.D. ve şoför Ü.Ü.’yü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haydar H. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

