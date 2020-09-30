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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:07 | Son Güncelleme:

İzmir'de taksicilerin müşteri kavgası

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İzmir'de taksicilerin müşteri kavgası
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, taksiciler arasında çıkan müşteri kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan taksi durağındaki bir taksici, Bostanlı bölgesinde bir yolcu aldı. Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağında çalışan Mustafa Ş., durumdan rahatsız olup Bahçelievler Mahallesi'ndeki taksi durağına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Ş. darbedildi.

Durumu öğrenen Mustafa Ş.'nin duraktan arkadaşı Bülent Gözütok ile yanındaki bir grup, Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağına gitti. Burada çıkan silahlı kavgada, Bülent Gözütok sol kalçasından ve sırtından, Oğuzhan Kaya (22) karnından, İsmail Künüçem kolundan ve Kürşat Kaya ise ayağından yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Oğuzhan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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