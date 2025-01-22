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İzmir'de taksici kavgasında 1 ölü, 2 ağır yaralı

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#İzmir#Taksici#Silahlı Kavga
İzmirde taksici kavgasında 1 ölü, 2 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 10:42

İzmir'de taksiciler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Tartışmanın eski eleman çalıştırma sebebiyle çıktığı ileri sürüldü.

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Olay, dün akşam Tepeköy Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Altuntaş (31), eskiden kendileriyle çalışan bir sürücüyü çalıştırdığı iddiasıyla M.A. ve A.K. ile birlikte taksici S.A.'nın durağına gitti. Çıkan tartışmada S.A., durağına gelen 3 kişiye kurşun yağdırdı.

Tabancadan çıkan mermilerle yaralananlar yere yığılırken, silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alırken, ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 kişiyi silahla vuran S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralılardan Abdullah Altuntaş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan M.A. ve A.K.'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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#İzmir#Taksici#Silahlı Kavga

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