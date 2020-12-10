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AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 07:21 | Son Güncelleme:

İzmir'de şüpheli ölüm! Yine 'sahte içki' iddiası

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İzmir'de şüpheli ölüm! Yine 'sahte içki' iddiası
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İzmir'in Konak ilçesinde evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede Altıntaş Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 81 yaşındaki Hasan Doğan, yakınlarınca özel bir hastaneye götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Doğan, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doğan, yapılan  müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doğan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

SAHTE İÇKİ İDDİASI

Öte yandan, Doğan'ın sahte içki kullandıktan sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. 

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