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Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY /İZMİR,(DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 05:50 | Son Güncelleme:

İzmir’de şüpheli ölüm

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İzmir’de şüpheli ölüm
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İzmir'in Buca ilçesinde ilaç aldıktan sonra fenalaşan epilepsi hastası bir kişi hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, Yeşilbağlar Mahallesi 647/31 Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın zemin katındaki evinde meydana geldi. Epilepsi hastası Serdar G. (39) önceki gün Aydın’dan imam nikahlı olduğu ileri sürülen eşinin evine geldi. Dün akşam saatlerinde ilaç aldıktan sonra uyuyan Serdar G.’nin fenalaştığını gören imam nikahlı eşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptığı müdahalede Serdar G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belediye tabibinin yaptığı incelemede Serdar G.’nin ölümü şüpheli bulundu. Serdar G.’nin cansız bedeni, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Öte yandan, Serdar G.’nin her ay düzenli olarak Aydın’dan ilaç yazdırmak için İzmir’e geldiği öğrenildi.

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