İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 27 Şubat su kesintisi programı

İzmir'in bazı ilçe ve mahallelerine su verilemiyor. İzmirliler su kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olabileceğini ve kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Altyapı çalışmaları dolayısıyla birçok bölgede gerçekleşen su kesintisi hakkında İZSU'dan yazılı açıklama geldi. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İzmir'deki su kesintisi hakkında bazı bilgiler.

BORNOVA ERGENE 27.02.2020 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 555 SOK. İÇİ ARIZADAN DOLAYI . MÜTAİT EKİBİ. . ÇİĞLİ İNÖNÜ 27.02.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 9506 SOKAK No:4 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI İÇİN 9501 X 9504 SAYAÇ KAPATILDI. ÇİĞLİ AHMET TANER KIŞLALI, EVKA-2 27.02.2020 saat 09:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Vana Arızası 6812 X 6812/12 BÖLGE SAYACI ÇIKIŞ ANA VANASI ARIZASI İÇİN 6812 X 6812/12 GİRİŞ VANASI KAPATILDI. . ÇİĞLİ KÜÇÜK ÇİĞLİ 27.02.2020 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 8780/1 ATA SANAYİ SOSYAL TESİSLERİ ANA VANA ARIZASI İÇİN 8780/11 X 1671 ATASANAYİ SAYAÇ KAPATILDI. . DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY 27.02.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 58 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı ismetpaşa, gazipaşa, salimbey mahallelerinin üst kısımlarında su kesintisi yaşanacaktır. KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ 27.02.2020 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 6179 SOKAK No:20 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI İÇİN 6180/2 X 6190 SAYAÇ KAPATILDI. KEMALPAŞA CUMHURİYET 27.02.2020 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması ULUCAK CUMHURİYET MAH İZMİR CAT VE CEVRESİ . MÜTEAHHİT CALIŞMASINDAN DOLAYI SULARI KESİK. MENEMEN ATATÜRK 27.02.2020 saat 08:45 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Boru Deplasman Çalışması boru deplese çalışması ÖDEMİŞ KAYAKÖY, SEKİKÖY, YENİKÖY, ALAŞARLI 27.02.2020 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYAKÖY, SEKİKÖY, YENİKÖY VE ALAŞARLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ