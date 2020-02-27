İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 27 Şubat su kesintisi programı
İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU’nun 27 Şubat 2020 Perşembe günü tarihli su kesintisi programına göre Bornova, Çiğli, Dikili, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menegen, Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yapılacak. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 27 Şubat su kesintisi programı
İzmir'in bazı ilçe ve mahallelerine su verilemiyor. İzmirliler su kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olabileceğini ve kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Altyapı çalışmaları dolayısıyla birçok bölgede gerçekleşen su kesintisi hakkında İZSU'dan yazılı açıklama geldi. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İzmir'deki su kesintisi hakkında bazı bilgiler.
BORNOVA
ERGENE
27.02.2020 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
555 SOK. İÇİ ARIZADAN DOLAYI . MÜTAİT EKİBİ. .
ÇİĞLİ
İNÖNÜ
27.02.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
9506 SOKAK No:4 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI İÇİN 9501 X 9504 SAYAÇ KAPATILDI.
ÇİĞLİ
AHMET TANER KIŞLALI, EVKA-2
27.02.2020 saat 09:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Bölge Vana Arızası
6812 X 6812/12 BÖLGE SAYACI ÇIKIŞ ANA VANASI ARIZASI İÇİN 6812 X 6812/12 GİRİŞ VANASI KAPATILDI. .
ÇİĞLİ
KÜÇÜK ÇİĞLİ
27.02.2020 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
8780/1 ATA SANAYİ SOSYAL TESİSLERİ ANA VANA ARIZASI İÇİN 8780/11 X 1671 ATASANAYİ SAYAÇ KAPATILDI. .
DİKİLİ
İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
27.02.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
58 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı ismetpaşa, gazipaşa, salimbey mahallelerinin üst kısımlarında su kesintisi yaşanacaktır.
KARŞIYAKA
DEMİRKÖPRÜ
27.02.2020 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
6179 SOKAK No:20 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI İÇİN 6180/2 X 6190 SAYAÇ KAPATILDI.
KEMALPAŞA
CUMHURİYET
27.02.2020 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
ULUCAK CUMHURİYET MAH İZMİR CAT VE CEVRESİ . MÜTEAHHİT CALIŞMASINDAN DOLAYI SULARI KESİK.
MENEMEN
ATATÜRK
27.02.2020 saat 08:45 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Boru Deplasman Çalışması
boru deplese çalışması
ÖDEMİŞ
KAYAKÖY, SEKİKÖY, YENİKÖY, ALAŞARLI
27.02.2020 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYAKÖY, SEKİKÖY, YENİKÖY VE ALAŞARLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ
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