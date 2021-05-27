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Gündem
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

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İZMİR'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'rüşvet almak', 'rüşvet vermek' ve 'rüşvete aracılık etmek' suçlamalarının bulunduğu şebekeye yönelik, pazartesi günü, eş zamanlı operasyon yaptı. Bornova, Çiğli, Menemen, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde yapılan baskınlarda, 1'i kamu görevlisi 11 kişi gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında, 6 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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