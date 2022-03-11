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İzmir’de suç operasyonu: 8 kişi tutuklandı

#Operasyon#Suç#İzmir
İzmir’de suç operasyonu: 8 kişi tutuklandı

İzmir’in Kiraz, Kınık, Dikili, Bergama, Ödemiş ve Karabağlar ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, düzenlenen operasyonlardan yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatlarıyla her türlü suç ve suçlularla mücadele kapsamında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi.

7-10 Mart tarihleri arasında Kiraz, Dikili, Kınık, Karabağlar, Bergama ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; “Kenevir Ekimi Yapmak”, “Ruhsatsız Silah Taşıma veya Satın Alma”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, Yağma ve Hırsızlık”, “Kasten Yaralama”, “Kastan Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., A.B., G.K., B.K., A.A, H.K., S.T., C.C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de suç operasyonu: 8 kişi tutuklandı

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#Operasyon#Suç#İzmir

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