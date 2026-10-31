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İzmir'de sosyal medyada 'silah teşhiri' yapan şüpheli gözaltına alındı

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#İzmir#Sosyal Medya#Silah
İzmirde sosyal medyada silah teşhiri yapan şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 09:41

İzmir'de sosyal medya platformlarında 'polis haber', 'basın polis' gibi isimler kullanarak Emniyet Teşkilatı'na ait amblem ve armaları paylaşıp silah teşhirinde bulunduğu belirlenen A.U.Ş., gözaltına alındı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada Emniyet Teşkilatı'na ait amblem ve armaları kullanıp, silah teşhirinde bulunan kişiye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda dün şüpheli A.U.Ş.'nin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda 1 tabanca, içerisinde 1 boş şarjör, 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 4 fişek, 1 el telsizi ile üzerinde 'Polis' ibaresi bulunan 8 kokart ve kimlik ele geçirildi, A.U.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#İzmir#Sosyal Medya#Silah

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