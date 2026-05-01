İzmir'de şoke eden olay! Görüntüler büyük tepki çekti: Uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atıp sosyal medyada paylaştılar

Olay, İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı adamın yanına yaklaşan iki gençten biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girdi. Yaşlı adamı uykusundan uyandıran ve bir süre alay eden şüpheliler, daha sonra akılalmaz bir şiddete başvurdu.

Görüntüyü çeken şüphelinin yönlendirmesiyle hareket eden diğer şahıs, yaşlı adamın yüzüne ayağıyla sert bir tekme attı. Aldığı ağır darbe ile sarsılan ve saldırganlara tepki gösteren yaşlı adam büyük şok yaşarken, iki şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

Şüpheliler, şoke eden görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler izleyenlerin büyük tepkisini çekti.