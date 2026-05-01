×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de şoke eden olay! Görüntüler büyük tepki çekti: Uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atıp sosyal medyada paylaştılar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 17:10

İzmir'in Buca ilçesinde 2 şüpheli, sokakta uyuyan yaşlı bir adamın yüzüne tekme atıp dalga geçti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıslar, büyük tepki çekti.

Haberin Devamı

Olay, İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı adamın yanına yaklaşan iki gençten biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girdi. Yaşlı adamı uykusundan uyandıran ve bir süre alay eden şüpheliler, daha sonra akılalmaz bir şiddete başvurdu.

Görüntüyü çeken şüphelinin yönlendirmesiyle hareket eden diğer şahıs, yaşlı adamın yüzüne ayağıyla sert bir tekme attı. Aldığı ağır darbe ile sarsılan ve saldırganlara tepki gösteren yaşlı adam büyük şok yaşarken, iki şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

Şüpheliler, şoke eden görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler izleyenlerin büyük tepkisini çekti.

BAKMADAN GEÇME!