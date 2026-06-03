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İzmir'de şoke eden olay! Evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu

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#İzmir#Ödemiş#Yeni Doğmuş Bebek
İzmirde şoke eden olay Evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 17:41

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapısına asılan poşette tülbente sarılmış yeni doğmuş bebek bulundu. Kordon bağı henüz kesilmemiş olan bebek hastaneye götürüldü. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Umurbey Mahallesi Arif Çıkmazı Sokak'taki bir evin kapısında, 31 Mayıs'ta bir poşet asılı olduğunu ve içinden gelen bebek sesini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı kontrolde poşet içerisinden tülbente sarılı bir kız bebek çıktı.

Kordon bağı henüz kesilmemiş olan yeni doğmuş bebek, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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#İzmir#Ödemiş#Yeni Doğmuş Bebek

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