Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de sokaktaki cinayetin şüphelilerinden 'uyuşturucu' iddiası

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Karabağlar#Cinayet
İzmirde sokaktaki cinayetin şüphelilerinden uyuşturucu iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 09:05

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, göğsüne aldığı 8 bıçak darbesi ile yaşamını yitiren Ramazan Yüksekdağ (25) cinayetinde gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinde Yüksekdağ'ın uyuşturucu madde sattığını ileri sürdü. Yüksekdağ'ın, cinayet şüphelilerinden H.E.'nin (23) kız kardeşini de uyuşturucuya alıştırdığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Olay, iki gün önce saat 19.00 sıralarında Bahar Mahallesi 2904 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Yüksekdağ ile H.E.(23), F.E.(20), M.V.(24) ve F.Ö.(22) arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü. H.E., Yüksekdağ'ı defalarca bıçakladı. Ramazan Yüksekdağ kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksekdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ramazan Yüksekdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haberin Devamı

İzmirde sokaktaki cinayetin şüphelilerinden uyuşturucu iddiası

TEDAVİ OLURKEN YAKALANDILAR

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin bir taksi ile Buca ilçesindeki bir özel hastaneye gittiğini tespit etti. Bıçaklı kavgada yaralanan H.E., F.E. ve M.V. tedavi gördükleri özel hastanede yakalandı. Hastane dışında da F.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler polis araçlarına bindirilerek Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan H.E.,F.E., F.Ö. ve M.V.'nin emniyette ifadesi alındı. 4 şüpheli emniyette verdikleri ifadelerde, Ramazan Yüksekdağ'ın H.E.'nin kız kardeşini uyuşturucu maddeye alıştırdığı, mahalledeki kızlara da uyuşturucu madde sattığını ileri sürdüğü öğrenildi. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Karabağlar#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık