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İzmir'de sokakta iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu! 4 yaralı

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#İZMİR#Karabağlar#Silahlı Kavga
İzmirde sokakta iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 05:00

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ö.Y. (67) tabanca ile B.G. (19), İ.A. (31) ve Ö.G. (67) ise bıçak darbeleriyle yaralandı.

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Olay, gece yarısı Günaltay Mahallesi 4902 sokakta meydana geldi. İddiaya göre B.G. (19), İ.A. (31), Ö.G. (67) ve Ö.Y. (67) sokakta sohbet ettikleri sırada bulunduğu sırada motosiklet ile yanlarına iki kişi geldi. Burada henüz bilinmeyen nedenle tartışan iki grubun yanına bir otomobil yanaştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, iddiaya göre otomobilden inen M.A., tabanca ile açtı. Ardından yaşanan arbede sırasında B.G. kalça bölgesinden, İ.A. belinden ve Ö.Y. sırtından bıçak darbeleriyle, Ö.G. ise göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

İzmirde sokakta iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu 4 yaralı

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla adresi polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından B.G., Ö.G. ve Ö.Y. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İ.A. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişiyi yaralayan grup ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmada kaçan grupta bulunan V.Ç.’nin elinde bıçak, tabancayı ateşleyen kişinin ise M.A. olduğu saptandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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#İZMİR#Karabağlar#Silahlı Kavga

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