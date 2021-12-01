İzmir'de sokak ortasında rezalet: Yanından geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi...Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları! "Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi..."#Fenerbahçe
Son fırtına normal miydi... İstanbulun belalısı: LodosSon fırtına normal miydi?... İstanbul'un belalısı: Lodos#Lodos
İşte cani babanın ifadesi Görüntüler infial yaratmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktıİşte cani babanın ifadesi! Görüntüler infial yaratmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktı#İşkence
Donacağız Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştüDonacağız! Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştü#Meteoroloji
Sokak ortasında rezalet Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiSokak ortasında rezalet! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti#Yumruk
İkinci kez kurduğu şirketten ayrıldı Sosyal medya devinde bu kez ne olacakİkinci kez kurduğu şirketten ayrıldı! Sosyal medya devinde bu kez ne olacak?#Jack Dorsey
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyenin yeni ekonomi modelini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun Sahibi izini kaybettirdiKripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun! Sahibi izini kaybettirdi#Bitrota
Pandeminin başından beri ilk kez keşfedildi Ölüm riskini ikiye katlıyorPandeminin başından beri ilk kez keşfedildi! Ölüm riskini ikiye katlıyor#Koronavirüs
Asgari ücrette kritik gün İşçilerin talepleri ne İşte senaryolarAsgari ücrette kritik gün! İşçilerin talepleri ne? İşte senaryolar#Asgari Ücret
Burakın Vina benimsin videosu olay oldu Alişandan tepkilere cevap...Burak'ın 'Vina benimsin' videosu olay oldu! Alişan'dan tepkilere cevap...#Alişan
Sevenleri tanımakta zorlandı... Survivorın yıldızı değişimiyle şaşırttıSevenleri tanımakta zorlandı... Survivor'ın yıldızı değişimiyle şaşırttı!#Nagihan Karadere
İfadesi kan dondurdu... Ve ilk kadın tanık konuştuİfadesi kan dondurdu... Ve ilk kadın tanık konuştu!#Ghislaine Maxwell
En yakınları tarafından dolandırıldı Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...En yakınları tarafından dolandırıldı! Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...#Fulya Zenginer
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de sokak ortasında rezalet: Yanından geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti

#Yumruk#Saldırı#İzmir

İzmir'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs yolda yanından geçen kadına yumruk attı. Kadın aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 10.00 sıralarında, Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir mağazada çalışan ve iş yerine gittiği öğrenilen Tuğba S. (26), karşıdan gelen yabancı uyruklu İbrahim T. (34) tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı. Neye uğradığını şaşıran kadın aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Baygınlık geçiren kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yumruklu saldırıya maruz kalan Tuğba S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Serbest, polis merkezine giderek şüpheli İbrahim T.'den şikayetçi oldu.

Gözden Kaçmasın

Gaziantepte 2 aylık bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktıGaziantep'te 2 aylık bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı!Haberi Görüntüle

VATANDAŞ TAKİP ETTİ, YAKALATTI

Haberin Devamı

Meydana gelen olayın ardından yumruklu saldırgan İbrahim T.'yi takip eden bir vatandaşın, saldırganın yerini polise söyleyerek yakalattığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen İbrahim T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmirde sokak ortasında rezalet: Yanından geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan sokak ortasında gerçekleşen kadına şiddet olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, İbrahim T.'nin kolları açık bir şekilde yürüdüğü sırada, yanından geçen Tuğba S.'ye bir anda yumruk attığı görüldü. Görüntülerde talihsiz kadının aldığı darbe sonucu yere savrulduğu ve saldırganın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yumruk#Saldırı#İzmir

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil