×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de sokak ortasında eşine dehşeti yaşattı! Taksiye binip uzaklaştı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Polis#Şiddet
İzmirde sokak ortasında eşine dehşeti yaşattı Taksiye binip uzaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 11:08

İzmir'de kadına şiddet görüntülerine bir yenisi eklendi. Buca'da, boşanma aşamasındaki eşi olduğu iddia edilen E.H.İ. tarafından sokak ortasında darp edilen C.İ. baygınlık geçirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay geçtiğimiz pazar günü Göksü Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.İ. adlı kadın, annesi F.Y. ile pazar alışverişine giderken boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce E.H.İ., sokak ortasında karısını darbetmeye başladı. Daha sonra taksiye yönelen E.H.İ., karısının kendisine tokat atmaya kalkışması üzerine tekme ve yumruklarla kadını dövdü ve taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Gözden KaçmasınPeş peşe kadına şiddet haberleri: Sokakta taşladı, denizde dövdü, evinde öldürdüPeş peşe kadına şiddet haberleri: Sokakta taşladı, denizde dövdü, evinde öldürdüHaberi görüntüle

SOKAK ORTASINDA DARP KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde boşanma aşamasındaki C.İ. ile E.H.İ. arasındaki tartışma ve ardından E.H.İ.'nin karısı C.İ.'yi darbettiği ve taksiyle olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Boşanma aşamasındaki kocasından aldığı darbeler sonucu yüzünde kanama meydana gelen kadının baygınlık geçirdiği anlar da yine görüntülere yansıdı.

Haberin Devamı

İzmirde sokak ortasında eşine dehşeti yaşattı Taksiye binip uzaklaştı

TUTUKLANDI

Olayın ardından C.İ., boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ.'den şikayetçi oldu. Taksiyle olay yerinden kaçan saldırgan kocanın peşine düşen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.H.İ.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Polis#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!