İzmir'de sokak kısıtlamasında silahlı kavga: 5 gözaltı, 15 kişiye ceza

Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında dün gece, iddiaya göre, cep telefonu satışı sonrası yaşanan anlaşmazlık nedeniyle silahlı kavga çıktı. Çevredekiler tarafları ayırırken, iki grup bugün yine karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. İki grup, birbirine ateş ederken, ihbar üzerine mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Saçmalar, park halindeki bazı araçlara ve evlere isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga, sona ererken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Kavgada kullanılan 2 pompalı tüfeğe de el koyuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 kişiye ise para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.