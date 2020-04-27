İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı'nca 23 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.01 itibari ile sona erdi. 4 günlük yasak boyunca cadde ve meydanların bomboş kaldığı İzmir'de kısıtlama sonrası yoğunluk oluştu. Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği İzmir'de güneşli havayı gören soluğu dışarıda aldı. Dışarı çıkanların toplu taşıma yerine şahsi araçlarını tercih etmeleri nedeniyle ise şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığı meydana geldi. Öte yandan ekipler de kontrol noktalarında trafik denetimlerini sürdürdü.