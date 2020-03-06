İzmir'de sis etkili oldu

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından, bugün sabah saatlerinde Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçesinde sis görüldü. Görüş mesafesinin 10- 15 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler zor anlar yaşarken, deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.