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Tolga TAHÇI-Davut CAN/İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 26.02.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

İzmir'de Şirinyer İZBAN durağında intihar girişimi! Trenin önüne atladı

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İzmir'de Şirinyer İZBAN durağında intihar girişimi! Trenin önüne atladı
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Son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer İZBAN durağında, trenin önüne atlayan Şehriban Çelik (26) ağır yaralandı.

Şirinyer İZBAN durağında saat 11.00'de yaşanan olayda, Şehriban Çelik, Cumaovası yönüne giden treninin önüne atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Çağrı ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ağır yaralı olduğu belirlenen genç kadın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tren seferlerinde aksamalara neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmirde Şirinyer İZBAN durağında intihar girişimi Trenin önüne atladı

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