Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

#Silahlı Saldırı#İzmir#Ahmet Aslan
İzmirde silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir kıraathanede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurulan Ahmet Aslan (35), hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre kıraathanenin bahçesinde arkadaşlarıyla okey oynayan Ahmet Aslan'a kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Aslan ağır yaralanırken, şüpheli suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Aslan'ı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzmirde silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Aslan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silahlı Saldırı#İzmir#Ahmet Aslan

BAKMADAN GEÇME!

Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe