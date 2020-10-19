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Haber Giriş: 19.10.2020 - 01:46 | Son Güncelleme:

İzmir'de silahlı kavga dehşeti! 1 ölü

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İzmir'de silahlı kavga dehşeti! 1 ölü
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen iki kişi arasında meydana gelen kavgada silahla vurulan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Sekiz Eylül Mahallesi bulunan bir TIR park alanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öne sürülen Kadir T. (26) ile Batuhan Dinçer (18) karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Kadir T. isimli şahıs Batuhan Dinçer'i silahla vurarak yaraladı ve ardından olay yerinden kiralık olduğu öğrenilen bir araçla kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Batuhan Dinçer isimli genç, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dinçer, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz gencin ölüm haberini hastanede alan yakınları sinir krizi geçirirken, şüpheli şahsın kaçtığı kiralık otomobil, terk edilmiş halde bulundu.Polis ekipleri kaçan şahsı yakalama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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