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Davut CAN- Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 20:44,Son Güncelleme:

İzmir'de silahlı kavga: 5 yaralı

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İzmir'de silahlı kavga: 5 yaralı
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İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet K. ve oğlu Doğukan K. ile husumetli oldukları Oğuzhan K., Baran K. ve Kadir K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimaline karşı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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